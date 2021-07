Kraker op Wembley tussen Italië en Spanje

Vertonghen wil Italië niet te veel complimen­ten geven: ‘Ze hebben me geïrri­teerd’

3 juli Doffe teleurstelling bij Jan Vertonghen. Weg gouden droom. Gebotst op een sterker Italië, maar de exit wel zelf in de hand gewerkt. De verdediger ging in de fout bij de opener en had achteraf geen moeite om dat toe te geven. ,,Dit doet extra veel pijn.”