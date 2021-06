Kuipers leidt emotioneel beladen duel in Kopenhagen

De Boer: ‘Ik heb een vrij goed Nederlands elftal gezien’

14 juni Frank de Boer is ondanks het weggeven van een 2-0 voorsprong tevreden over zijn spelers na de 3-2 zege op Oekraïne. ,,Ik heb een vrij goed Nederlands elftal gezien, ik denk dat ze 5-3-2 behoorlijk in de smiezen hebben’’, zei de bondscoach tegen de NOS.