Kuipers: zondag op Wembley, dinsdag de klanten welkom heten bij de Jumbo in Oldenzaal

Mick Jagger en voetbal: na zege Engeland is de vloek eindelijk voorbij

8 juli Mick Jagger kan weer rustig naar een voetbalwedstrijd. De vloek op zijn aanwezigheid is verbroken. Gisteravond was de bijna 78-jarige zanger van The Rolling Stones bij de EK-halve finale tussen Engeland en Denemarken en na jaren won eindelijk een team dat hij steunt: de Engelsen wonnen met 2-1. ‘The curse is finally over’ (de vloek is eindelijk voorbij), kopt tabloid Daily Mail dan ook.