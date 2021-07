Kwaliteit, vermoeidheid of druk? EK bracht al evenveel eigen goals als alle voorgaande edities samen

EK Podcast | ‘Een volkomen mislukt toernooi’

28 juni Het EK voetbal is voor Oranje voorbij. Geen kwartfinale in Bakoe, laat staan een halve finale in Londen. Tsjechië was een maatje te groot. Dus blikken onze Oranjevolgers Mikos Gouka en Sjoerd Mossou met presentator Etienne Verhoeff terug op pijnlijke exit. Hoe nu verder?