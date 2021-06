Kylian Mbappé staat nog droog op EK: breekt razendsnelle aanvaller vanavond wel de ban?

Niet dat we niet kunnen genieten van de ster en toekomstig ploeggenoot van Georginio Wijnaldum bij Paris Saint-Germain. Er was die majestueuze sprint in het eerste groepsduel met Duitsland, een sprint die in de buurt kwam van een van de kunststukjes van topsprinter Usain Bolt. En alleen al zijn naam op het wedstrijdformulier boezemt de opponent al de nodige angst in. Lanceer je Mbappé dan ontstaan er vanzelf gaten in de verdediging van de tegenstander.