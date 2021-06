Laudrup: UEFA had duel Denen niet moeten hervatten

De 29-jarige Eriksen zakte kort voor het einde van de eerste helft in elkaar. De middenvelder van Inter werd op het veld gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion was Eriksen bij bewustzijn. Volgens de Deense bond is de toestand van Eriksen stabiel en ligt hij in een ziekenhuis in Kopenhagen. Na een onderbreking van bijna twee uur en nadat de voetballers geruststellende berichten van Eriksen hadden gehoord, werd de wedstrijd in overleg met beide teams voortgezet.