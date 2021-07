LIVE | Chiesa zet Italië op voorsprong met prachtig schot na razendsnelle counter, Morata valt in

Golf van emotie: Deense krachtpat­ser Höjbjerg in tranen na zege op Tsjechië

4 juli De Deense fans geven het nationale voetbalteam vleugels. ,,Het is magisch”, zei bondscoach Kasper Hjulmand van de Denen na de 2-1 zege op Tsjechië in de kwartfinales van het EK. ,,We hebben in Bakoe gewonnen mede dankzij onze fans. Zij zorgden er weer voor dat het voelde alsof we in een stadion in Denemarken voetbalden. We zijn hen heel dankbaar.”