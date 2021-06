LIVE | Duitsers kunnen zich tegen Portugal geen nederlaag permitteren

Oud-bondscoach Ronald Koeman is Oranje niet vergeten en zit op de tribune

17 juni Ronald Koeman stond toch aan de start van de comeback van het Nederlands elftal op het hoogste podium, maar stond door de coronacrisis nooit met Oranje op een eindtoernooi. Toch is hij zijn pupillen niet vergeten en zit hij vanavond op de tribune bij het duel van Nederland tegen Oostenrijk. Hij is in goed gezelschap met onder anderen Luis Figo, Wesley Sneijder en voorzitter van de FIFA Gianni Infantino.