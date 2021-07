LIVE | Evenwichtige openingsfase in München tussen België en Italië, kansen blijven uit

Oranjewaar in de aanbieding: ‘Juichcape, gratis of ruilen voor Duitse vlag’

28 juni Een dag na de troosteloze aftocht van Oranje op het EK Voetbal is het op in winkels en op Marktplaats makkelijk scoren voor wie oranjeprullaria wil inslaan. Anderhalve euro voor een ‘one size fits all’-set met broek, T-shirt en bandana, ‘huilcapes’ of - jawel - een gratis af te halen voetbalcoach.