LIVE | Freuler moet met rood naar de kant na harde overtreding: Zwitsers verder met tien man

Sterling maakt weer het verschil: ‘Blijft speciaal om voor je land te spelen en scoren’

29 juni Met Harry Kane, die de eindstand op 2-0 bepaalde, was Raheem Sterling opnieuw de gevierde man bij Engeland in de voetbalklassieker tegen Duitsland op Wembley. De vaak bekritiseerde aanvaller van Manchester City brak de ban in de 75ste minuut met alweer zijn derde EK-treffer. Hij rondde een perfecte Engelse aanval koelbloedig af.