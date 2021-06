LIVE | Kan Arnautovic het verschil maken in slotfase tegen Noord-Macedonië?

LIVE | Spelersbus Oranje op weg naar Johan Cruijff Arena, opstelling snel verwacht

19:19 Het is zover: voor Oranje begint vandaag het EK met de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in de Johan Cruijff Arena. In ons liveblog tellen we met je af naar dat moment.