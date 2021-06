LIVE | Lewandowski start EK met Polen tegen Slowakije

Levtsjenko: ‘Dit is de kans voor Oekraïne op succes tegen Oranje’

13 juni Als je het aan Jevgeni Levtsjenko vraagt, dan is het Nederlands elftal nog steeds favoriet voor de groepswinst op het EK. ,,Maar als er ooit een kans is voor Oekraïne om gelijk te spelen of stiekem te winnen, dan is dat zondag”, doelt de voorzitter van spelersvakbond VVCS op het duel in Amsterdam.