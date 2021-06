LIVE | Oranje met Weghorst en Krul in de basis begonnen aan oefenduel

‘Als ik bondscoach was’ met Michael Boogerd: ‘Dumfries aanvoerder, hij kijkt lekker chagrijnig altijd’

28 mei Michael Boogerd kruipt vandaag in de rol van bondscoach van het Nederlands elftal. Diana Kuip vraagt de voormalig wielrenner naar zijn opstelling en algemene visie als coach. Arbeidsethos is in ieder gevel belangrijk voor Boogerd: „Dumfries zou misschien wel mijn aanvoerder worden. Hij is echt een werker, een aanjager en hij kijkt lekker chagrijnig altijd.”