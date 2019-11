LIVE | Oranje treft Oostenrijk en Oekraïne op EK 2020

LotingHet EK begint over zeven maanden en vanavond kan de voorpret definitief beginnen met de loting in Boekarest. Het Nederlands elftal weet al dat het zijn drie pouleduels in Amsterdam gaat spelen en Oranje treft hoe dan ook Oekraïne in poule C. Om exact 18.28 uur zal het loten van start gaan.