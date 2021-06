LIVE | Oranje zoekt in slotfase naar gelijkmaker tegen Schotland

Overzicht Overzicht oefeninter­lands richting EK: Italië boekt ruime zege, Dervisoglu scoort voor Turkije

30 mei Op vrijdag 11 juni begint met Italië - Turkije in Rome met een jaar vertraging dan eindelijk het EK voetbal. In de twee weken in aanloop naar het toernooi staan er nog veel oefeninterlands op het programma. Bijna alle 24 deelnemers oefenen nog twee keer. Bekijk hier een overzicht van alle duels.