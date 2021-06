LIVE | Spanje start in Groep E met wedstrijd tegen Zlatan-loos Zweden

Zaakwaarne­mer Christian Eriksen: ‘Hij ademt en kan praten’

12 juni Christian Eriksen ademt en kan praten, dat liet zijn zaakwaarnemer Martin Schoots vanavond weten op NPO Radio 1 bij NOS Langs de Lijn. De vertegenwoordiger van de Deense voetballer had kort daarvoor contact gehad met de vader van Eriksen. ,,Iedereen is natuurlijk in shock, dat is logisch.”