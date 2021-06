LIVE | Spelersbus Oranje op weg naar Johan Cruijff Arena, opstelling snel verwacht

Video Lukaku scoort voor Eriksen: ‘Chris, sterkte jongen, ik houd van je!’

12 juni Romelu Lukaku heeft Christian Eriksen, zijn ploeggenoot bij het Italiaanse Internazionale, na zijn openingsgoal tegen Rusland bemoedigend toegesproken. Meteen na zijn goal rende de Belgische aanvalsleider richting de cameraman en greep de camera vast. ‘I love you, Christian’, waren zijn woorden. ‘Stay Strong.’ Eriksen stortte eerder op de avond bij de wedstrijd tussen Denemarken en Finland in elkaar en moest gereanimeerd worden. Inmiddels is de 29-jarige Deen bij kennis en kon het duel in Kopenhagen worden uitgespeeld. Finland won (0-1).