‘Louis van Gaal moet Frank de Boer opvolgen als bondscoach’

De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach nadat Frank de Boer dinsdag opstapte. De man die verantwoordelijk was voor de afgang op het EK trok twee dagen na de pijnlijke nederlaag tegen Tsjechië (2-0) zijn conclusies. Daarmee was De Boer de voetbalbond een stap voor. ,,Het is duidelijk dat wij ook niet tevreden waren”, stelde Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB.

Van Gaal is dat zeker, maar of hij zich laat verleiden tot een nieuwe terugkeer bij Oranje is zeer de vraag. De coach die het Nederlands elftal twee keer eerder onder zijn hoede had (2000-2002 en 2012-2014) is al twee jaar met pensioen. Wel zit Van Gaal volgend seizoen - voor het goede doel - één competitiewedstrijd als eindverantwoordelijke op de bank bij Telstar.