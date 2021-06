Maker Lockdown-hit Hans Teeuwen maakt nu Oranjenummer met cabaretier

Hoe Ten Hag een transfer van Arnautovic naar Feyenoord tegenhield: ‘Hij is een lieve jongen’

16 juni Marko Arnautovic, die morgen geschorst is in het EK-duel met Oranje, had zondag niet veel minuten nodig om de boel in brand te zetten. Erik ten Hag en Fred Rutten probeerden bij FC Twente het Oostenrijkse enfant terrible te temmen.