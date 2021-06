Marc Lammers over Oranje: ‘De spelers bepalen uiteindelijk het systeem’

En, al sprake van Oranje-koorts? ,,Ik moet zeggen dat het steeds meer gaat leven nu het eenmaal aan de gang is. Je merkt toch dat mensen met corona behoefte hebben aan een gezamenlijk doel. Iedereen zoekt naar verbinding met elkaar. Zodra het toernooi begonnen is, is die verbinding er ineens heel erg. Mensen zijn niet geboren om op een eiland te wonen.‘’

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal? ,,Het maakt mij niet zoveel uit of je 5-3-2 of 4-3-3 speelt. Het gaat mij veel meer om de intentie. Er moet meer focus liggen op wat de spelers willen. Je moet als coach niet een systeem van bovenaf opleggen. Je hoort vaak: ‘ik wil dit en ik wil dat’, maar de spelers bepalen uiteindelijk het systeem. Vervolgens maak je daarbinnen afspraken met elkaar. Een duidelijke structuur, biedt ruimte voor avontuur. Als je het er niet mee eens bent, moet je dat vooraf zeggen en niet nu ineens in de media gooien. Echte winnaars zoals Messi en Ronaldo spreken dat gewoon uit.”

Wie wordt onze uitblinker?

,,We moeten ons veel meer focussen op waar we goed in zijn en dat is opbouwen met Frenkie de Jong. Je ziet het niet, maar hij is een onbewust bekwame speler. Niemand heeft in de gaten hoe goed hij is. Pas als hij niet meedoet, dan merk je meteen dat het niet loopt. Hij verzorgt de opbouw, hij versnelt en hij slaat spelers over. Frenkie weet precies waar hij naartoe moet, pre-scanning noem ik dat altijd. Je moet voor je de bal krijgt al weten waar je naartoe moet. Ik gebruik hem in het hockey ook vaak als voorbeeld.‘’