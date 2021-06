Mathijsen prijst keuze van De Boer: ‘In verleden gezien wat er kan gebeuren’

Joris Mathijsen begrijpt goed dat bondscoach Frank de Boer de basisopstelling van het Nederlands elftal maandag op het EK tegen Noord-Macedonië nagenoeg intact laat. De oud-international weet hoe belangrijk het is om in het ritme te blijven en niet te lang rust te hebben. ,,Je hebt in het verleden gezien wat er kan gebeuren als je bijna alles omgooit”, aldus Mathijsen.

De huidige technisch directeur van Willem II maakte deel uit van de Oranje-selectie bij de WK’s van 2006 en 2010 en de EK’s van 2008 en 2012. Zowel in 2006 als 2008 was Nederland, dat onder leiding stond van bondscoach Marco van Basten, na twee groepsduels ook al zeker van een plaats in de volgende ronde. Beide keren ging Oranje er direct daarna uit, bij het WK in de achtste finale tegen Portugal en bij het EK in de kwartfinale tegen Rusland.

,,Toch kun je die twee toernooien niet echt vergelijken”, zegt Mathijsen. ,,In 2006 werden in het laatste pouleduel alleen de spelers gespaard die met een gele kaart op ‘scherp’ stonden, van wie ik er eentje was. In 2008 werd bijna de gehele basisploeg gewisseld.”

Nederland stuntte in 2008 in de poule met zeges op Italië (3-0) en Frankrijk (4-1), de twee landen die twee jaar eerder nog in de finale van het WK stonden. Het Rusland van bondscoach Guus Hiddink zou ook wel even worden verslagen, was de gedachte. Maar het ging mis (1-3).

,,Rusland was heel sterk, vooral conditioneel. Het was snikheet in Basel. Zij konden maar blijven gaan, ook in de verlenging”, weet Mathijsen, die het nu, als hij trainer zou zijn, ook niet meer op deze manier zou doen. ,,Iedereen speelt veel wedstrijden. De meeste internationals doen met hun club ook lang mee in de Europese toernooien. Het ritme, van twee wedstrijden in de week, ben je wel gewend. Dan kun je bij een eindtoernooi ook beter in het ritme blijven. Iedereen stond er toen trouwens wel achter hoor, om het zo aan te pakken en spelers rust te geven.”

Oranje was niet de enige die voor die strategie koos. Portugal en Kroatië stelden in 2008 ook al snel een plek in de kwartfinales veilig en wisselden ook veel spelers in het laatste pouleduel. Beide landen strandden, net als Nederland, ook in de kwartfinales. ,,Je ziet het best vaak gebeuren”, aldus Mathijsen, die twee jaar na het EK bijna de wereldtitel pakte met Oranje. ,,Dat blijft natuurlijk mijn grootste teleurstelling. We waren er met z’n allen zo van overtuigd dat we het toernooi zouden winnen, het kwam er helemaal uit. Het doet verschrikkelijk pijn als je dan na afloop langs de wereldbeker loopt en ‘m niet aan mag raken.”

Mathijsen sluit niet uit dat het huidige Nederlands elftal op een goede dag tegen een sterke tegenstander ook tot veel in staat is. ,,Het is prettig dat ze, met het nieuwe systeem, tegen wat zwakkere landen zijn begonnen. Je hebt de tijd om in het toernooi te groeien. Nu moet je hopen dat de automatismen erin komen en dat het vertrouwen groeit. Oranje heeft de kwaliteit om dan een keer te stunten.”

