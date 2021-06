Matthijs de Ligt dreigt eerste duel Oranje met Oekraïne te missen

EK Podcast | ‘Straf­schop­pen oefenen met camera's erbij, zou ik niet doen’

8 juni Het Nederlandse elftal is terug in Zeist, waar het de komende dagen traint op weg naar het eerste EK-duel met Oekraïne. Onderwerpen tussen Mikos Gouka en presentator Etienne Verhoeff vandaag zijn strafschoppen, de wingback, de blije Belgen, coronastress in Spanje en de dag van vandaag voor Oranje.