Memphis is klaar met ‘bullshit’ en Van der Sar maakt een statement

EK-bytesKorte updates van de EK-sterren en hun aanhang op sociale media: de EK-koorts is groot bij ons. In de rubriek EK-bytes struint de sportredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van de Oranje-internationals, hun aanhang en de buitenlandse EK-sterren. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Ploeggenoten bij Real Madrid waren ze, nu stonden Raphael Varane en Cristiano Ronaldo tegenover elkaar. Eindstand: gelijkspel, allebei door.

Het is Robert Lewandowski net niet gelukt met Polen, ondanks zijn twee treffers. Voor wiens Pools niet zo goed is: de spits schrijft dat hij teleurgesteld is en weet dat het anders had kunnen lopen. Hij bedankt de fans voor hun steun en stelt: ‘We hebben een team dat in de nabije toekomst veel vreugde kan brengen.’

Een statement van Ajax-bestuurder en voormalig Oranje-doelman Edwin van der Sar. ‘Ajax en Amsterdam staan voor gelijkheid. Voetbal is voor iedereen.’

Het wordt nog spannend of Mikky Kiemeney haar vriend Frenkie de Jong kan steunen in de achtste finale. Ze is op dit moment op vakantie op Ibiza.

Na de documentaire afgelopen zondag op NPO 1, wordt er veel gezegd en geschreven over Memphis Depay. Zelf is hij er klaar mee, blijkt op Instagram: ‘Stepping over BS (afkorting voor bullshit) like...’, zegt hij bij dit kiekje.

