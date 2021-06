Memphis onthult zijn ‘grote liefde’ en bondscoach Rusland neemt Ronaldo op de hak

Noord-Macedonië buigt voor veel te sterk Oekraïne

17:19 Zonder veel moeite heeft Oekraïne zich in Boekarest gerevancheerd voor de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Oranje. De ploeg van bondscoach Andrei Sjevtsjenko was veel te sterk voor Noord-Macedonië (2-1) dat maandagavond de tegenstander van het Nederlands elftal is in de laatste groepswedstrijd.