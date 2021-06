Merel van Dongen over het EK: ‘We gaan de wedstrijden met het hele team kijken’

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

,,We gaan de wedstrijden met het hele team kijken. We zitten allemaal bij elkaar in voorbereiding op de Olympische spelen en we kijken heel erg naar uit naar het EK. Je voelt je echt een eenheid als je naar Oranje kijkt en we gaan ze natuurlijk zwaar supporten. Het zou geweldig zijn als ze de eerste wedstrijd winnen, want dan groei je in het toernooi. Er hangt hier ergens een grote beamer waarop we kunnen kijken. We kunnen er alleen geen drankje bij drinken, omdat we zijn zo dichtbij de Olympische Spelen zijn. We zitten middenin de voorbereiding, dus we moeten vooral herstellen van de oefenwedstrijden. We zullen vooral water drinken denk ik en heel misschien een cola zero.”