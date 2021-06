Met Makkelie als arbiter openen Italië en Turkije het EK voetbal

De Ligt haakt weer aan bij training Oranje

8 juni Matthijs de Ligt heeft vanmorgen meegedaan aan het eerste deel van de groepstraining van het Nederlands elftal. De verdediger van Juventus is herstellende van een liesblessure. De Ligt trainde maandag nog los van de groep. Of De Ligt de gehele training bij de groep blijft, is niet duidelijk. Alleen het eerste kwartier is openbaar.