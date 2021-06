Mick van Buren vindt Oranje de grote favoriet: ‘De defensie van Tsjechië is enigszins traag’

Door Mikos Gouka



Niemand speelde meer wedstrijden in de hoogste Tsjechische divisie dan de huidige bondscoach, Jaroslav Silhavy: 465. Ervaring genoeg dus, maar toch krijgen zenuwen nog regelmatig de overhand bij de 59-jarige. In aanloop naar het EK wilde de voormalige trainer van onder meer Slovan Liberec en Slavia Praag daarom weleens even niet denken aan het naderende EK. Maar zijn kleindochter had andere plannen. Het kind had een aftelkalender gemaakt en meldde haar opa bijna dagelijks hoe nabij het eindtoernooi inmiddels was.