Mourinho verwacht niets van Oranje op EK: ‘Waar zijn de Van Bastens en Rijkaards?’

,,Ik denk dat het voor Oranje een bijzondere situatie was dat Ronald Koeman naar Barcelona is vertrokken. Dat heeft het team niet geholpen", zo start Mourinho zijn analyse over Oranje. ,,Frank de Boer was een enorm goede speler en zeer gerespecteerd in Nederland. Daardoor zullen de spelers tegen hem opkijken, maar hij heeft geen geweldige loopbaan als coach van een land of club", aldus Mourinho, die volgend seizoen coach van AS Roma is.