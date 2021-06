Nederland zapt massaal naar Zweden - Polen als duel plots spannend wordt voor Oranje

Om alles te snappen, moeten we even terug naar gisteravond. Het Nederlands elftal speelt niet, maar de twee duels om 18.00 uur zijn wel bepalend voor hoe het EK-schema voor de ploeg van Frank de Boer eruit gaat zien. Simpel gezegd als Spanje en Zweden winnen, dan ontloopt Oranje angstgegner Portugal en komen ze in de achtste finale tegen Tsjechië.



Na een uur voetballen, beide wedstrijden zijn gelijktijdig begonnen, lijkt het er goed uit te zien voor het Nederlands efltal. Spanje leidt met 3-0 tegen Slowakije en ook de Zweden staan met 2-0 voor tegen Polen. Maar dan wordt het door superspits Robert Lewandowski spannend. De Pool maakt 2-1 in de 61ste minuut. Op dat moment zien we kijkers massaal overschakelen naar Zweden - Polen.



Het wordt nog extremer als Lewandowski de 2-2 binnenschiet en daarmee eigenhandig ervoor lijkt te zorgen dat Nederland een zware opponent treft in achtste finale. De kijkers van Slowakije -Spanje op NPO 1 beginnen massaal te zappen naar NPO 2, waardoor de wedstrijd daar die begon met 300.000 kijkers nu bij een slordige 1,3 miljoen kijkers in trek is.



Die zappers worden beloond, want de aanvalsdrift van de Polen, die nog moesten scoren om de volgende ronde te bereiken, werd afgestraft. Diep in de extra tijd tikte Viktor Claesson de winnende 3-2 binnen voor Zweden en daarmee treft Oranje niet Portugal, maar Tsjechië in de achtste finale.