Ondanks bloedneus EK-topscorer: ‘Een belachelijke penalty’

Het resultaat van de actie was een hevig bloedende neus voor Patrik Schick, maar dat arbiter Carlos del Cerro Grande een strafschop gaf voor de zwaaiende elleboog Dejan Lovren werd lang niet over begrepen.

Het duel tussen Tsjechië en Kroatië was 35 minuten onderweg toen Schick na een kopduel tegen de grond ging. Het spel ging verder, maar even later greep de VAR in. Del Cerro Grande moest naar de kant komen om het duel tussen Lovren en Schick te bekijken. Na het zien van de beelden wees hij naar de strafschopstip.

,,Een belachelijke penalty", reageerde Lovren na de wedstrijd, die in 1-1 eindigde, via twitter. Hij kreeg bijval van onder meer Gary Lineker. ,,Goed om te zien dat de VAR ergens anders ook belachelijk is", aldus de oud-spits en huidig BBC-presentator. ,,Dat was nooit een strafschop.”

Rio Ferdinand zag ook weinig kwaads in de actie van Lovren: ,,Dit is weer zo'n moment dat zonder VAR nooit een strafschop zou opleveren. Er zou niet naar worden gekeken, of over worden gesproken. De VAR verandert dat allemaal en nu hebben wel een strafschop. Volgens mij was dat niet terecht.”

Volledig scherm Dejan Lovren zwaait met zijn arm tegen de neus van Patrik Schick. © Pool via REUTERS

,,Ze gaan allebei de lucht in", schetste Ferdinand de situatie. ,,Ze hebben allebei hun armen in de lucht. De een krijgt de arm van de ander in zijn gezicht, maar ik zie geen enkele opzet van Lovren om zijn tegenstander pijn te doen.”

De verdediger van FC Zenit kreeg ook nog een gele kaart voor zijn actie. Schick schoot, met een nog bloedende neus, zelf de strafschop binnen. Zo tekende de Tsjech voor zijn derde doelpunt van het toernooi en daarmee is hij topscorer.

