Ook Tsjechië rekent zich rijk met gunstig speelschema: ‘Hopelijk treedt Schick in voetsporen Baros’

Schick droomt van een herhaling van het EK van 1976, toen Tsjechië en Slowakije nog een land vormden en de titel grepen. Antonín Panenka benutte in de finale tegen Duitsland de beslissende strafschop. Hij scoorde met een stiftbal door het midden van het doel. Het werd een penalty die voor altijd zijn naam zal dragen.

Zo bijzonder als de strafschop van Panenka is het afstandsschot waarmee Schick de Schotse doelman David Marshall vanaf 45,5 meter kleineerde niet. Maar het doelpunt kwam wel met stip binnen in de top 3 van meest iconische treffers van Tsjechië op een eindronde. Bijna net zo mooi of misschien nog mooier dan de stiftbal van Karel Poborsky tegen Portugal op het EK van 1996.

,,Ik geloof dat we op dit toernooi ver kunnen komen”, zei de Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy, met een schuin oog kijkend op het speelschema van het EK. Ook in Tsjechië rekenen ze zich rijk met mogelijk een mogelijke kwartfinale tegen Wales of Denemarken in het vooruitzicht. ,,Hopelijk treedt Schick in de voetsporen van Milan Baros”, doelde hij op de Tsjechische topscorer van het EK 2004 in Portugal.

Wayne Rooney

Schick groeide op in Vestec, een dorp onder de rook van Praag. ,,Als klein jongetje barstte ik regelmatig uit in tranen na het missen van een kans.” Het driftige mannetje nam zich voor profvoetballer worden toen hij op 8-jarige leeftijd Wayne Rooney zag voetballen in het stadion van Sparta Praag. ,,Dat wil ik ook papa”, zei hij.

Schick hield woord, al waren ze bij Sparta Praag nooit helemaal van hem overtuigd. Sampdoria hoefde slechts 4 miljoen euro voor hem te betalen. Bij de club uit Genua brak de spits definitief door. Met dertien treffers in 35 duels speelde hij zich in de kijker van Juventus. dat hem vanwege een ontstoken hartspier afkeurde. AS Roma durfde het wel aan met de spits en tikte een transfersom van 40 miljoen euro af.

Schick kon als ploeggenoot van Rick Karsdorp en Kevin Strootman niet echt overtuigen in Rome, met slechts acht doelpunten in 58 duels. Hij werd verhuurd aan RB Leipzig en vorig jaar zag Peter Bosz hem als ideale vervanger van de naar Chelsea vertrokken Kai Havertz. Schick wist zijn transferbedrag van 25 miljoen euro het afgelopen seizoen niet helemaal waar te maken. Hij maakte negen doelpunten in de Bundesliga. Zijn ploeg draaide ook zo stroef dat Bosz in maart werd ontslagen.

In de groepsfase van het EK leek Schick echter weer op die spits van Sampdoria waarvoor de topclubs in de rij stonden. Zondag in de Puskás Aréna van Boedapest, met waarschijnlijk heel veel Tsjechische fans op de tribune, wil hij opnieuw toeslaan.

