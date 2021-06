Opgeluchte Wijnaldum: ‘Het had heel anders kunnen gaan’

,,Over de hele wedstrijd, speelden we wel goed", aldus Wijnaldum bij de NOS. Nederland nam na rust een 2-0 voorsprong. ,,Maar in tien minuten geven we twee kansen weg en dat worden twee doelpunten. Dan gaan zij er weer in geloven. Wij moeten dat beter uitspelen. Na die gelijkmaker was iedereen boos en teleurgesteld, maar we bleven vol vertrouwen zoeken. En gelukkig viel die 3-2.”

Tegengoals

Frenkie de Jong was ontevreden over de tegengoals die Oranje kreeg. ,,Je denkt dat je na de 2-0 de wedstrijd kunt uitspelen. Die standaardsituaties verdedigden we slordig. Voor mijn gevoel waren we de hele wedstrijd beter, maar in kort tijdbestek gaven we twee goals weg. De standaardsituatie bij de 2-2 verdedigen we heel slecht. Die eerste treffer mag ook niet vallen. Je weet dat hij naar links draait en gaat schieten.”



Toch is De Jong wel tevreden. “Voor mijn gevoel waren we de gehele wedstrijd beter. Er is uiteindelijk blijdschap en opluchting. We moeten zo verder gaan en verbeteren.”