Oranje heeft al 13,75 miljoen euro verdiend op EK

De Bruyne heeft last van ‘dood gevoel’ in gezicht, maar raakt eraan gewend: ‘Kan nog maanden zo blijven’

19 juni Kevin de Bruyne heeft nog steeds last van een “dood gevoel” in het linkerdeel van zijn gezicht. Dat zei de spelmaker van de Belgen, die kort voor het EK een operatie onderging vanwege een breukje aan een oogkas. Hij maakte in de tweede groepswedstrijd van de Belgen, tegen Denemarken, desondanks een indrukwekkende rentree.