Oranje treft bevrijd Oostenrijk: ‘Project 12', sterke lichting uit Bundesliga en vedette Alaba

video Greenpeace-activist Kai stuntte eerder met zijn paraglider: ‘Waanzinni­ge zelfmoord­mis­sie’

13:25 Het was bedoeld als ludiek protest tegen Volkswagen. Het werd onbedoeld een dollemansrit die veel slechter had kunnen aflopen. Kai S. (38), chirurg, stuntactivist van Greenpeace én zelf Volkswagenrijder, is berucht vanwege eerdere halsbrekende toeren met zijn paraglider. Nu redde het logo van de milieuorganisatie zijn leven. Maar de verontwaardiging is groot. ‘Hij zette talloze mensenlevens op het spel’