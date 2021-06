Oranjewaar in de aanbieding: ‘Juichcape, gratis of ruilen voor Duitse vlag’

Een dag na de troosteloze aftocht van Oranje op het EK Voetbal is het op in winkels en op Marktplaats makkelijk scoren voor wie oranjeprullaria wil inslaan. Anderhalve euro voor een ‘one size fits all’-set met broek, T-shirt en bandana, ‘huilcapes’ of - jawel - een gratis af te halen voetbalcoach.

Wie zich alvast wil voorbereiden op Hollandse glorie bij de Olympische Spelen volgende maand of het WK in Qatar volgend jaar, kan vandaag zijn slag slaan. Bij de Hema zijn de oranje voetbalshorts voor kinderen (met het Euro 2020-logo erop) voor de helft van de prijs, bij de Albert Heijn gaan de oranje hamsterknuffels met 50 procent korting over de digitale toonbank. Restpartijen oranjekleding worden in onlineshops voor een paar euro van de hand gedaan.

Sarcastisch

Op Marktplaats verkopen talloze gebruikers na de nederlaag gisteravond tegen Tsjechië hun oranjewaar voor een prikkie. Meters vlaggenlijn en oranje toeters of de Snollebollekes juichcapes zijn in de aanbieding, soms omgedoopt tot huilcape ‘wegens tegenvallende resultaten’. De oranje Hawaii-shirts van een grote bierbrouwer wisselen nog niet echt van eigenaar: die zijn kennelijk ook in trek om Mathieu van der Poel (Tour de France) of Max Verstappen (Formule 1) aan te moedigen. De ‘geluksbroekjes’ van de concurrent werden al vóór de wedstrijd aangeboden.

Sommige advertenties zijn serieus, sommige met een duidelijk sarcastische knipoog in een poging een glimlach te toveren op de gezichten van beteuterde medefans.

‘Juichcape amper gebruikt en toekomst nog ongewis’ - € 1,00.

‘Halve kilometer oranje vlaggetjes’ - bieden: hoogste bod vanochtend - € 0,50.

‘De originele Juichcape, leuk om aan te doen in de toekomst of als het kouder wordt om de kachel aan te steken’ - tegen elk aannemelijk bod.

‘Juichcape. Gratis of ruilen met Duitse vlag’.

Of neem Robert uit Raamdonksveer, die zijn oranjeversiering en de ‘opblaashand van De Ligt’ verkoopt. Hij waarschuwt potentiële kopers op Marktsplaats alvast. ‘Ik ga nu in een hoekje zitten janken dus de kans dat ik niet gelijk reageer is groot.’ Andere aanbiedingen zijn ronduit een grap: een voetbalcoach gratis af te halen, met tien euro erbij. Op de bijbehorende foto Frank de Boer, over wie de onvrede na de bittere afgang dus ook de tweedehandsmarkt heeft bereikt. Conditie: ‘gebruikt’.

Bekijk onze belangrijkste sportvideo's in deze playlist.