Pandemie maakt EK enorme logistieke puzzel voor NOS: ‘Als je niet op tijd test, kom je er niet in’

Als Arno Vermeulen, chef van de commentatoren bij de NOS, de telefoon opneemt, is hij onderweg naar wéér een coronateststraat. De zoveelste staaf in zijn neus in de afgelopen dagen, maar het is nu eenmaal niet anders: het is een moetje om de Amsterdam Arena in te komen voor de EK-wedstrijd Noord-Macedonië - Nederland. Net zoals het een verplichting was om zaterdag in het stadion van Sevilla Spanje - Polen te kunnen becommentariëren, of om afgelopen zondag weer terug te vliegen naar Nederland.