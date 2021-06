Pogba wil geen straf voor Rüdiger na ‘Suárezje’: ‘Hij knaagde een beetje aan mijn rug’

′Als ik bondscoach was' met Theo Janssen: ‘Als jongens een sigaretje willen roken, geen probleem’

11:03 In deze extra aflevering van ‘Als ik bondscoach was’ is Theo Janssen te gast. De voormalig middenvelder van Vitesse, Twente en Ajax verdient tegenwoordig zijn geld als analist en is dus goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de voetballerij. Wie zou Theo in de basis zetten bij Oranje en hoe streng zou hij zijn als bondscoach?