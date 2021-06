Poll | Malen of Weghorst? Wie moet er in de spits staan in de achtste finale?

Weghorst of Malen? ‘Wout is een destructie­be­drijf­je waar Donyell later van profiteert’

9:49 De kans is groot dat het spitsenduo Wout Weghorst-Memphis Depay vanavond alweer uiteenvalt, voor de veredelde oefenwedstrijd tegen Noord-Macedonië. Maar is dat tijdelijk of voorgoed? ,,Onderlinge chemie is haast niet trainbaar. Het is er of het is er niet.’’