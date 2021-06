Poll | Vertrouwen in Oranje op EK keldert: wat verwacht jij?

Oran­je-de­buut Timber smaakt naar meer: ‘Voordeel dat ik op meerdere posities uit de voeten kan’

3 juni De reserves van het oefenduel met Schotland werken zich tijdens een pittige training in het zweet als Jurriën Timber nog een beetje kan genieten van zijn debuut in Oranje. Net als alle andere basisspelers van de vriendschappelijk interland van woensdag mag hij de oefensessie overslaan. Wie had dat gedacht toen hij vorig jaar met Ajax aan het seizoen begon?