Poll | Wie wordt Europees kampioen?

De bizarre cijfers van een van de mooiste dagen in de EK-historie

29 juni Gisteren was een fantastische dag voor de voetballiefhebber. De achtste finales Kroatië-Spanje en Frankrijk-Zwitserland zaten bomvol spektakel, spanning en bovenal doelpunten. Met behulp van databureau Opta kijken we naar de bizarre cijfers van één van de mooiste wedstrijddagen in de geschiedenis van het EK voetbal.