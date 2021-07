Prins William ‘misselijk’ van online racisme tegen Engelse voetballers: ‘Dit moet ophouden’

Dit EK is het EK van de lach en voetballen voor twee gevulde koeken

8 juli Toeval of niet: na alle corona-ellende lijkt dit EK het toernooi van de ontspanning en de lach. Het aantal overtredingen en kaarten is het laagste in jaren. Teams stralen over het algemeen spelplezier en totale overgave uit. Het Italië van Giorgio Chiellini voorop.