Robert Maaskant over Oranje: ‘Professionals zien de kwetsbaarheden van dit elftal’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: voetbaltrainer Robert Maaskant.

En, al sprake van Oranje-koorts?

,,Nee, maar dat heb ik nooit gehad eigenlijk. Ik denk dat je als voetbaltrainer toch altijd redelijk analytisch blijft kijken. Ik heb jonge kinderen, die rennen wel met juichcapes en rood-wit-blauwe outfits door het huis. Maar goed, die zijn acht en negen jaar oud.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

,,Ik vind de huidige namen niet onlogisch. Ik zou met Malen spelen, zeker later in het toernooi. Hij is een stuk beweeglijker dan Weghorst. Je hebt diepte nodig in de kleine ruimtes. Malen kan dat creëren door snel weg te draaien bij zijn tegenstander. De Ligt zou spelen in plaats van Timber, als hij fit was. Ik zou vasthouden aan 5-3-2, maar dan wel een betere uitvoering ervan. Als je backs hangend spelen, moet er meer diepte zijn in het spel.”

Volledig scherm De opstelling van Robert Maaskant © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

,,Ik denk dan toch Depay. Hij wordt de man, net zoals we vroeger Van Persie en Robben hadden. Of hij ook de beste speler is, vind ik altijd moeilijk. Centraal achterin hebben we ook hele goede spelers. Ik denk in ieder geval dat Depay de belangrijkste speler wordt voor Oranje.”

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

,,Ik kijk gewoon thuis met het gezin. We doen niet aan al te veel gekkigheid. We gaan wel altijd even staan voor het volkslied, maar dat is gewoon goede opvoeding.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wie gaat het EK winnen?

,,Ik doe mee met een aantal poules waarin je speelt tegen data, maar dat gaat niet al te best met het gelijkspel van Spanje en het verlies van Polen. Ik zie een finale voor me met Frankrijk en Italië. Dan denk ik dat Frankrijk wint, al rommelt het daar wel momenteel. Nederland komt tot de kwart- of halve finale. Professionals zien de kwetsbaarheden van dit elftal.”

,,Het hangt natuurlijk ook van geluk aan elkaar allemaal. Iedereen heeft het over tactiek, maar uiteindelijk hangt alles af van dat ene momentje. je hebt individualisten nodig, het liefst twee. Of we dat hebben, moet nog gaan blijken. Als je kijkt naar Frankrijk, die hebben Mbappé. Italië heeft ook zulke spelers en vergis je niet in Duitsland. Die begonnen gisteren gewoon met Sané en Werner op de bank.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.