Ronaldo en Pogba zetten beweging in gang: ‘McDonald’s stopte hun contract al’

Coca-Cola en Heineken zijn als sponsors aan Euro 2020 verbonden en betalen daar een bedrag van tussen de 40 en 50 miljoen euro voor. Voor dat geld zien we ze niet alleen op reclameborden, maar ook tijdens de persconferenties en worden ze bijvoorbeeld geschonken in stadions. Voetbalsterren maken nu een punt van de aanwezigheid van de flesjes.



,,Het is zeker niet meer zo dat elke vorm van publiciteit goede publiciteit is”, stelt sportmarketeer Frank van den Wall Bake, die onder meer aan de wieg stond van het Holland Heineken House. ,,Als Ronaldo, die toch de grootste ster van het toernooi is, heel demonstratief een flesje Coca-Cola uit beeld zet, vinden ze dat zeer nadrukkelijk heel vervelend. Getuige ook dat de beurswaarde van het bedrijf onmiddellijk een dreun kreeg.” De beurswaarde kelderde met 4 miljard, al veranderde er ook gelijktijdig iets in het dividend van het bedrijf dat ook invloed heeft op de koers.



Van den Wall Bake vermoedt dat de actie van Pogba ingegeven is door die van Ronaldo. ,,Die dacht: ‘Als Ronaldo dat doet met Coca-Cola kan ik dat zeker doen met een alcoholflesje.’ Pogba is natuurlijk ook een eigengereide meneer. Hij had alleen niet door dat er geen alcohol in zat. Heineken is tijdens het EK juist zeer nadrukkelijk bezig met 0.0. Impulsief van Pogba maar bij de naam Heineken dacht hij, zoals 99 procent van de mensen in de wereld, aan bier.”