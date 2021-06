Ronaldo of Mbappé? In de wachtkamer van Oranje neemt spanning toe

Portugal en Frankrijk spelen vanavond vooral om Oranje te ontlopen in de achtste finales. In het basiskamp van Nederland kijken ze gespannen mee.

Door Leon ten Voorde



Niets is zo vervelend in deze fase van het toernooi als het verblijf in de wachtkamer. Je kunt rekenen tot je een ons weegt, je kunt de percentages vergelijken, de scenario’s bekijken en alle kansen wikken en wegen. Je kunt prachtige cijfers hebben bij het tussenrapport, maar als het erop aan komt, ben je met handen en voeten gebonden en heb je nergens invloed op. Oranje zit vandaag in de situatie dat het slechts kan toekijken. Kort door de bocht gezegd: wie heb je liever in de achtste finales de wereld-, of Europees kampioen? Mbappé of Ronaldo? Zeg het maar. Wat is wijsheid op de dag van de laatste beslissingen?

Zoals de kaarten er nu bij liggen, is de kans meer dan aanwezig dat de nummer drie van groep F zondag op het Nederlands elftal stuit. Een horrorscript en een beetje zuur als je naar de resultaten in de groepsfase kijkt. Daar staat wel tegenover dat na die lastige horde, de weg naar de finale makkelijker lijkt in dat deel van het toernooischema.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

„Wij gaan niet rekenen, maar voetballen. Wij willen winnen.” De Fransen zeiden het en de Portugezen riepen uiteraard hetzelfde. Maar wat zijn die woorden waard? Wie het voetbal-dna van de beide bondscoaches kent, weet dat calculeren in hun bloed zit. Het is zelfs niet ondenkbaar dat er vanavond bij Portugal-Frankrijk een salonremise uitrolt als de berichten uit München daar aanleiding toe geven.

Feit is: in de poule des doods zit op de laatste speeldag nog volop leven. Frankrijk is met vier punten als enige al verzekerd van een plek in de achtste finales. Van Duitsland wordt verwacht dat ze in München de klus klaren tegen Hongarije, al heeft die ploeg zowaar ook nog een kans op kwalificatie. Blijven over de Portugezen. Als de Hongaren niet stunten, mag Portugal met 2-0 verliezen van Frankrijk. Er is zelfs nog een mogelijkheid dat Portugal eruit vliegt, of net als vijf jaar geleden met drie punten doorgaat. Met dat aantal kun je overigens nog gewoon de titel pakken, zo weten de Portugezen als geen ander.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo bereidt zich met Portugal voor op het laatste groepsduel met Frankrijk. © EPA

Ingewikkelde puzzel

In Zeist kijken ze vanavond vol spanning mee hoe de ingewikkelde puzzel wordt gelegd. Natuurlijk gaan de spelers en de coach zeggen dat je op een toernooi iedereen moet verslaan als je de beste wilt worden. Maar Portugal is wel die eeuwige lastpak waar Oranje op grote toernooien nooit van wint.

Dat begon al in 2004 toen het misging in de halve finale van het EK. Denk ook aan de schande van Nürnberg op het WK van 2006 toen beide teams elkaar verloren in een schoppartij en een recordaantal kaarten verzamelden. Denk aan het laatste EK in 2012 waar Nederland aan deelnam toen het kansloos onderuit ging in de groep. Of neem de verloren finale van de Nations League twee jaar geleden. Nee, liever geen Portugal met al die goede spelers, zou je daarom denken.

Maar ja: wat is wel gunstig? De kans dat Nederland in de achtste finales gewoon Tsjechië treft, is namelijk ook gewoon aanwezig. Over enkele uren kan het wegstrepen beginnen. Tot dan zal de wachtkamer van Oranje 90 minuten lang aanvoelen als een zenuwcentrum waar je liever niet wilt zijn.