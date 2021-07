Schitterend: Italianen zingen in het vliegtuig en steken zwaar geblesseerde Spinazzola hart onder de riem

Op de social media van het Italiaanse voetbalteam is te zien hoe Federico Bernardeschi in het vliegtuig op de weg terug van het duel in München het voortouw neemt door Spinazzola toe te zingen. Direct zingen alle overige selectieleden mee.



Italië speelt dinsdag de halve finale van het EK tegen Spanje, maar moet dat dus zonder de vleugelverdediger van AS Roma doen. Tegen België werd hij elf minuten vervangen door Chelsea-verdediger Emerson Palmieri.



Spinazzola liet op social media ook van zich horen. ,,Helaas weten we allemaal wat er is gebeurd, maar onze droom gaat verder en met deze geweldige groep is niets onmogelijk. Ik kan jullie alleen maar vertellen dat ik snel weer terug zal zijn, dat weet ik zeker.”