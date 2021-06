Schotland - Tsjechië

video Terry uit Zwolle heeft in zijn straat ruim 3 kilometer aan oranje vlaggetjes opgehangen. En nóg is hij niet klaar

13 juni Het Nederlands elftal staat na zeven jaar weer op een eindtoernooi. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag is hij te gast in de Javastraat in Zwolle waar ruim 3 kilometer aan oranje vlaggetjes hangen.