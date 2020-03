Schotse bondscoach mijdt loting in Amsterdam vanwege coronavirus

EK-kaar­ten Duits­land-Frank­rijk en finale meest gewild

14 februari Voor het EK-duel tussen de ploegen van Duitsland en Frankrijk op 16 juni in München heeft de Europese voetbalbond UEFA 710.000 aanvragen voor kaartjes ontvangen. Dat is tien keer de capaciteit van de Allianz Arena. Alleen de finale, op 12 juli in Londen, is nog meer in trek. Daarvoor zijn 714.000 verzoeken binnengekomen.