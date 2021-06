Sjevtsjenko stunt met Oekraïne: ‘Niemand wilde verliezen, dan krijg je dit drama’

Na ruim 120 minuten strijd bereikte Oekraïne dinsdag ten koste van Zweden de laatste acht op het EK voetbal. Het gevecht tussen de aan elkaar gewaagde tegenstanders werd in de blessuretijd van de verlenging beslist (2-1). ,,Niemand wilde verliezen, dus kregen we dit drama op het einde”, zei de Oekraïense bondscoach Andrei Sjevtsjenko. ,,Met deze prestatie en toewijding heeft ons team de liefde van heel het land verdiend.”

Op Hampden Park leek het uit te gaan draaien op strafschoppen, maar in minuut 121 kopte invaller Artem Dovbyk raak. ,,Beide teams hebben goed gespeeld, het was een interessante wedstrijd. Het team heeft ons plan volledig tot een goed einde gebracht.”

Na een gelijkspel tegen Spanje en zeges op Slowakije en Polen eindigde het toernooi in mineur voor de Zweden, die goede kansen onbenut lieten. ,,Ik vond dat we het betere team waren, we incasseerden een onnodig doelpunt en raakten toen de paal en de lat. We verdienden beter, maar dat mocht vandaag niet zijn”, zei Emil Forsberg, die de Scandinaviërs op 1-1 had gezet.

Volledig scherm Sjevtsjenko troost de Zweed Emil Forsberg. © Pool via REUTERS

In de verlenging moest Zweden het met een man minder stellen na een rode kaart voor Marcus Danielson. Forsberg: ,,Het is uiteraard lastig om met een man minder de verlenging te spelen. We vochten als een team en beloofden om niet op te geven. En dan scoren ze met de laatste actie, een voorzet en een kopbal. Dat is heel zwaar.”

Oekraïne, dat in de groepsfase tegenstander was van Oranje, neemt het in de kwartfinales in Rome op tegen Engeland.

