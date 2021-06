Social media gaan los over gemiste penalty Bale: ‘Als je er nog een doel bovenop zet, was ‘ie nog mis’

,,Als je er nog een doel bovenop zet, was die nog mis", luidt een van de spottende commentaren op de gemiste penalty van Bale. Ook Gary Lineker kon het niet laten om van zich te laten horen en stelde dat Bale zich even in het rugbyteam van Wales waande, waarna hij een filmpje plaatste waarbij de bal veilig in Linekers tuin landde.



Bale werd de eerste speler op een EK sinds Raúl in 2000 (Spanje - Frankrijk) die het niet voor elkaar kreeg om een penalty op doel te krijgen exclusief strafschoppenreeksen. Na de misser van Bale vanaf de stip heeft Wales nu vier van de laatste zeven strafschoppen gemist.



Overigens kwam het alsnog goed voor Wales en Bale. De captain was de uitblinker met twee assists waardoor Wales met 0-2 won.