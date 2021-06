Spanje swingt naar zege op Slowakije en speelt achtste finale tegen Kroatië in Kopenhagen

En dat deed het tegen Slowakije. Om de boel een beetje op te frissen kwam bondscoach Luis Enrique met vier wijzigingen, waarvan de terugkeer van Sergio Busquets – aanvankelijk afwezig vanwege een positieve coronatest – de belangrijkste was, de meest invloedrijke. Bij de afwezigheid van Sergio Ramos is hij, al wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2012, de leider die in de eerste duels werd gemist. Maar vooral etaleerde hij tegen Slowakije het voetbal, zijn overzicht en aanwezigheid alom, waarvoor werkelijk ál zijn trainers en bondscoaches hem altijd zo graag in hun team hebben gehad.



Busquets strooide met passes en gaf Spanje de extra snelheid mee die het tegen Zweden en Polen had gemist. Met rechtsback César Aziplicueta kwam ook een tweede ervaren speler in het veld, terwijl centraal in de verdediging juist de pas 20-jarige Eric García zijn opwachting maakte. Voorin mochten Álvaro Morata en Gerard Moreno blijven staan, en kregen zij nu gezelschap van Pablo Sarabia van Paris Saint-Germain.